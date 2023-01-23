『コート メンズ 中田敦彦プロデュース L CARL VON LENNE 中古【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 18分に出品され03月20日 12時 18分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

フード...フードなし

季節感...冬



○商品情報

商品名:ロングコート

メーカー:CARL VON LENNE

サイズ:L

状態:中古品。目立つ汚れやホツレはありません。

付属品:ナシ



コロナ禍の中、日本応援の為に中田敦彦がプロデュースしたコートに憧れて購入しましたが、私に似合いませんでした…



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・環境保護の為、段ボールは再利用させて頂きます。

・梱包時に付いてしまったシワ等はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

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