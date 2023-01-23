『【極美品】Cado SAP-001 除菌脱臭機 カドー コンパクト 脱臭機【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 03時 07分に出品され03月16日 03時 07分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【即購入歓迎、美品】

おしゃれ家電のCado除菌脱臭機です。

コンパクトなのに圧倒的な脱臭力を誇り、ペットのニオイや寝室、キッチンなど様々なタイプの臭いを消し去ります。



各機能、動作確認済み、不具合などはなく、正常に使用できます。

また到着後すぐにご使用いただけるよう丁寧に清掃済みです。



2022年秋購入

使用頻度は2週間に一度程度

引っ越しに伴いスペースがなくなってしまったので泣く泣く手放します、、、

ペット、喫煙なし

目立った傷もなく、大変状態の良い美品ではありますが、何分に中古になりますので多少の使用感は御座いますし、完璧な新品のような品質や保証をお求めの方は新品をお買い求め下さい。





【詳細】

CADO SAP-001

本体寸法：直径170mm×高さ350mm

重量：約2.3kg

電源：AC100〜240V 50Hz/60Hz

適用床面積〜16㎡(10畳)



#はるの秘密基地

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