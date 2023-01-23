『taku様専用モンベルダウンジャケット パウダーランドパーカ XL ゴアテックス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 12時 55分に出品され04月26日 12時 55分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

新品タグ付 mont-bell モンベル ダウンジャケット パウダーランドパーカ XL ゴアテックス 赤 レッド





○サイズ

サイズXL（相当）

肩幅61cm

身幅66cm

袖丈66.5cm

着丈83cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

新品タグ付きの未使用品です。

保管による気付かない程度の傷や汚れがあることがあります。

予めご了承ください。



○カラー

赤 レッド



○素材

ナイロン



〇購入元

こちらの商品は大手ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）、質屋・古物市場・ストア商品にて鑑定済商品です。





○配送

簡易包装にて1～2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ taku様専用モンベルダウンジャケット

パウダーランドパーカ

XL

ゴアテックス