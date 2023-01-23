『JEEP ダウンジャケット Mサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 10時 53分に出品され03月28日 10時 53分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グリーン

素材(詰め物)···ダウン

サイズ...M

何度か着用しましたが、特に目立った傷や汚れはありません。Ｍサイズですが、少し大きめで普段Lサイズを着用される方でも入ると思います。詳しいサイズは画像に載せております。昨年ネットにて定価21150円で購入しました。



肩幅···49cm

袖丈···66cm

着丈···72cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジープ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JEEP

ダウンジャケット

Mサイズ