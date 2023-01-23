『NIKE ダウンジャケット 刺繍ロゴ 肉厚 黒 Lサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 03時 38分に出品され04月06日 03時 38分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆アイテム

ナイキ NIKE

ダウンジャケット ブルゾン

刺繍ロゴ 肉厚 ヌプシ型

メンズ 大きいサイズ

90s 00s y2k ヴィンテージ ビンテージ





◆カラー・・黒 ブラック

（色写りは多少の違いがあるかもしれません

がご了承下さい）





◆サイズ・・タグ表記L



（平置き寸法/cm）

着丈65

身幅59

肩幅50

袖丈64

（若干の誤差があるかもしれませんがご了承

下さい）





◆商品説明

目立つ様な傷や汚れ等は見当たりません。





◆保管や発送する際による畳ジワが付く場合が

ございますがご了承下さいませ。





◆ご購入前にプロフィールの確認お願いします。





1632.24 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

ダウンジャケット

刺繍ロゴ

肉厚

黒

Lサイズ