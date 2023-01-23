『Harlemゲームシャツbboy 光沢ハーレムグローブトロッターズ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 15時 53分に出品され05月07日 15時 53分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈86

身幅58〜9

ハーレムグローブトロッターズ

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プラチナムフブ

のコラボ商品



bboyにはもってこいのアイテムですね！



3枚目の写真では少し下の部分が黒くなってます！

後首元にも多々シミみたいのがありますが

首元なので見えないので大丈夫だと思います！

確認お願いします！！



購入後の返品やクレームなどは受け付けしておりません！ので、ご了承下さい



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Harlemゲームシャツbboy

光沢ハーレムグローブトロッターズ