『Harlemゲームシャツbboy 光沢ハーレムグローブトロッターズ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 15時 53分に出品され05月07日 15時 53分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|2XL(3L)
|ブランド:
|プラティナムフブ
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落札価格9750円
702 入札履歴
終了
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