『【新品未使用】セルフォード 3way リバートレンチコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 23時 51分に出品され04月12日 23時 51分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★セルフォード 3way リバートレンチコート★

ジレやボレロとしても使用できるので幅広くコーディネートしていただけます。



2色購入し他の色を着用することにしたので、こちらは試着もしていない新品未使用のお品になります！

購入時のまま袋からも出さず保管しています。



sizeは38になりますが丈感は36とあまり変わりなく、冬場ニットなどと合わせることを考えてこちらのサイズにしました。

身長155㎝でも引きずることなく着用できます。



定価46200円

color NVY(濃いめなので黒に見えます)

size 38



ボレロ丈のジャケットと、ファーポケット付きのジレを組み合わせるとトレンチコートになり３WAY着用できます。

ひとつひとつ手作業で仕立てており2枚の布を1枚として縫い立てるので裏地が不要になり、着心地も軽く、素材本来の柔らかさと暖かさを感じられます。



素材はSuper100の原料を使用していて両面ビーバーによるかさ高感と軽く膨らみのある二重織構造が特徴です。

ネックポイントにボレロとジレをつなぎ合わせるボタンがついておりますので安定感もあります。

付属で共地ベルトがついておりますのでお好みでウエストマークしてお召しください。

ファーポケットの位置をやや高めに設定していますので腰位置を高く見せ、スタイルアップが叶います。

ポケットのファーはは取り外しできません。



[38][ボレロ]着丈:35.5cm,袖丈:53.5cm,ゆき丈:82㎝



ネイビーの着画だと分かりづらいかと5～7枚目にカラー違いの画像アップしていますので参考にしてください。

発送はコンパクトにまとめさせていただく予定です。



着丈...ロング

素材...フェイクファー

フード...フードなし

柄・デザイン...無地

季節感...春, 秋, 冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: セルフォード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】セルフォード

3way

リバートレンチコート