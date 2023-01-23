『コーチ 2024年春夏新作 スクエアートート 新品・未使用品 直営店購入【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 10時 19分に出品され03月17日 10時 19分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ホワイト



柄/種類···レザー・スウェード系



柄/詳細···グラブタンレザー



2024年4月7日に福岡大丸直営店にて、白・黒を購入しましたが、黒をメインに使用していたので、白を探されていた方へお譲りします♪



COACHの初代リードデザイナー＜ボニー・カシン＞が 1969年にデザインした、アイコニックな「カシン キャリー」トップハンドル バッグ、バターのようにしっとりとしたグラブタンレザーを使用し、現代風にアレンジしました。



COACHの2024年春夏新作ミニスクエアトート『カシン キャリー』です^_^小ぶりで可愛いさ◎



長さ調整可能なストラップを取り付ければ、2WAY仕様で使えるのでiPhoneやスマホが可愛く収納できます♪



ミニ トートながらキャッシュカード、ICカードや鍵などの必需品を収納可能、マグネットスナップ開閉で中身をしっかり守ります。





コンパクトなサイズながら内側はマチも広く、マルチに使える万能アイテムです、スマホと財布だけを収納して使うスマホバッグとしても◎新品・未使用品なので、プレゼントにも◎です♪





【ブランド】

COACH



【状態】

新品・未使用品

写真撮影のため中を開いて撮影していますが型くずれなどございません）



【品番】

C4828



【サイズ】(約)

縦17cm 横14cm マチ7.5cm

肩から本体までのストラップの長さ54.5cm

ハンドルから本体まで7.5cm



【カラー】

chalk



【素材】

グラブタン レザー



【仕様】

■本体：マグネットスナップ開閉

取外し・長さ調節可能ストラップ付き

■内側：裏地付き

カードスロットx1



【付属品】

■本体

■専用内袋



【グラブタン レザーについて】

野球のグローブからインスパイアされて開発したコーチレザーの代表格。上級の牛皮にクロムなめしを施した革です。ビジネスシーンでも長くご愛用頂けるよう、耐久性に優れ、傷が目立ちにくい顔料染めで仕上げました。鮮やかなカラーの表現も、顔料染めの特徴です。経年変化による質感と光沢の味をお楽しみいただける革です。(COACH JAPAN)













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#未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

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バッグ タグ コーチ 2024年春夏新作 スクエアートート 新品・未使用品 直営店購入