『【状態良好✨】DSQUARED ダウンジャケット ブラック 44【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 03時 27分に出品され03月19日 03時 27分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらは大手ブランド買取店で正規品と鑑定された商品になります。

目立った汚れやダメージなく、比較的良好なダウンジャケットになります♪

定価￥137,000



【ブランド】DSQUARED ディースクエアード

【アイテム】ダウンジャケット ロゴ金具 ロゴプレート メタルロゴ 肉厚 極暖 ウィメンズ ユニセックス 男女兼用可

【カラー】ブラック 黒

【サイズ】表記44

メンズ：S

レディース：M程

以下の数値をご参考下さい。(平置き採寸)

着丈63cm

身幅53cm

肩幅50cm

袖丈64cm







ご希望価格、お値下げ承りますのでコメントお待ちしております♪

(大幅な値下げなどはお断りする場合や、こちらから金額提案する場合がございます。)



あくまで中古品の為お写真をよくご覧の上、ご検討ください。

質問などございましたらコメント欄へどうぞ♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【状態良好✨】DSQUARED

ダウンジャケット

ブラック

44