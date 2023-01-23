『【新品未使用】エルメス MC２ コペルニクス アリゲーター マットブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 23時 41分に出品され04月19日 23時 41分に終了予定です。即決価格は412,500円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【新品未使用】HERMES エルメス MC２ コペルニクス アリゲーター マットブラック



◆もう今やプレミアでなかなか店頭にでない、希少価値の高いレアものです⭐︎

エルメス好きさんに届きますように♡

他の欲しかったアリゲーター長財布が手に入ったのでこちらは出品します♡



エルメスの箱・紙袋も同封いたします！



※高額商品、すり替え防止のため返品受付できません※



◆刻印 B



◆ 縦 9 / 横 11 / マチ 2 (cm)

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい⭐︎



◆カラー マットブラック



◆新宿伊勢丹エルメスで購入



◆状態：新品未使用

※撮影の為箱は開けてますが、お財布は全く使ってないです。白手袋をして触ってます。



◆保管方法

無臭の防虫剤をしこんだクロークで保管



※ペットなし、タバコなし

※照明の関係で実際の色味と印象が異なる場合がございます。予めご容赦下さいませ。

※保管上または梱包でのシワはご容赦下さいませ。

※中古品にご理解のある方のみお願いします。

※できる限り状態のいいものを心がけております。

細かく検品しておりますが、完璧ではないため見

落とし等あるかもしれません⭐︎



♡状態をご理解いただきましたら、ご購入のほどお願い申し上げます♡



#HERMES

#エルメス

#財布

#二つ折り

#マットブラック

#ブラック

#黒

#アリゲーター

#コペルニクス

#MC2

#メンズ

#最強開運日

#一粒万倍日

#天赦日 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【新品未使用】エルメス MC２ コペルニクス アリゲーター マットブラック