『ノースフェイスパープルレーベルショルダーバッグNN7305N(グレー)【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 23時 13分に出品され04月01日 23時 13分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 早い者勝ちになります。売切れの際はご了承下さい。限定価格！！



争奪戦必至！おひとり様1点まで。



2024 Spring & Summer



はっ水加工を施し軽めに仕上げた、500D CORDURAナイロンと75D CORDURAリップストップナイロンを組み合わせたショルダーバッグ



●90年代にリリースされたTHE NORTH FACE USAスキーのショルダーバッグをベースに、素材やディテールをアップデート

●THE NORTH FACEの文字が入ったジャカードテープを使用

●刻印入りのメタルアジャスターやロゴ型引き手ファスナーを採用

●底部分にウエアなどをホールドできるテープを装備

●前ポケットに携帯などが入れられるパッド入りポケットとメッシュファスナーポケット

●本体背面にモバイルバッテリーや手帳などが仕分けられるポケットを配置



SIZE(cm)

幅 高さ マチ ショルダー 重量(g)



ONE SIZE

22.5 18.0 本体:7.0, 前ポケット:4.0 77.0～134.0 240



素材：ナイロン100％（裏側ポリウレタン樹脂加工）

原産地：ベトナム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイスパープルレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ノースフェイスパープルレーベルショルダーバッグNN7305N(グレー)