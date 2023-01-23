『大きめサイズ ポールスミス チェスターコート ロングコート マキシ丈 XL 42【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 15時 32分に出品され03月23日 15時 32分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

Paul Smith WOMEN

ポールスミス



【商品名】

大きいサイズ チェスターコート ロングコート マキシ丈 ウール



【色】

ボルドー



【素材】

品質表示タグをご確認ください



【サイズ】

42(XL相当)

※実寸をご確認ください



【平置き実寸サイズ】

肩幅(肩先から肩先の直線距離)

：【約42cm】

身幅(両袖の付け根下の直線距離)

：【約48cm】

着丈(襟下から裾までの直線距離)

：【約127cm】

袖丈(肩先から袖口までの直線距離)

：【約62cm】

※平置き、背面を採寸、素人採寸につき、若干の誤差はご了承くださいませ。



【状態】

※使用感は少なく非常にきれいな状態です。



【その他】

・コメントなし即購入大歓迎です！

コメントでお話し中でも、即購入された方を優先いたします。専用出品・取り置きはトラブル回避の為、行っておりません。



・購入時期や着用回数・着用期間・製造年などにはお答えできません。

また着用感など主観が入る質問にもお答えできません。寸法を記載しておりますのでそちらを参考にご検討ください。



・ハンガー等の備品は商品に含まれません。



・発送方法は梱包サイズにより変更する可能性がございますので予めご了承ください。



・お手数ですがプロフィールを御一読ください。



《購入先について》

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



管理番号M6RS30PD37



カラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 大きめサイズ

ポールスミス

チェスターコート

ロングコート

マキシ丈

XL

42