『バイク用 ジャケット オールシーズン通用 即日発送 送料無料 男女兼用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 10時 23分に出品され03月27日 10時 23分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品、未使用品、

ノーコメント即購入可能♪

もちろん当日スピード発送♪



お色は青色

サイズ：M-2XL

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※コメントにてご連絡がなければLサイズにて先行発送させて頂きます。



メイン素材: 100％ポリエステル

【防風防寒ジャケット】耐摩耗性と防風性のデニム、ポリエステルの高性能生地を採用し、着脱できる裏地は保温性のコットン素材を採用し、防風性と快適性を実現します。

【良いフィット感】調節可能な袖口、襟、裾ですので、フィット感と快適さを備えています。外ポケットは小物を保管するために設計されています。

【プロテクター付き】ジャケット表面の前後及び肘にリフレクターが付き、夜間外出はより安全です。超高耐摩耗材ですので、肩、背中、肘用保護装置が付いていますので、怪我の防止に効果的です

【オールシーズン適用】春、秋、冬に適用され、防寒、防風効果が良いです。夏には保温インナーを脱いでも使えます。

【適用シーン】耐摩、防風、保温など多機能が備えて、 バイク、 狩猟、釣り、スキー、登山、カジュアルやストリートなど幅広く着こなせる良い品です。



♯バイク用ジャケット

♯オールシーズン通用ジャケット

♯オートバイジャケット

♯インナーつきジャケット

♯赤色ジャケット

♯即納ジャケット

♯青色ジャケット

♯防風ジャケット

♯防寒ジャケット

♯男女兼用ジャケット

♯バイクウェア

♯プロテクターつきジャケット

♯マルチ用ジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

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オールシーズン通用 即日発送 送料無料 男女兼用