『⭐︎ BROOKS BROTHERS ウール ダブルフェイス ダッフルコート⭐︎【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 18時 29分に出品され03月03日 18時 29分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅···48cm

身幅···59cm

袖丈···65cm

着丈···96cm



柄・デザイン···チェック



カラー···レッド



素材···ウール



フード···フードあり（取外し不可）

商品をご覧いただきありがとうございます(ｏ゜∀゜ｏ)



☆早い者勝ちチャンス（コメントなしの即購入OKです☆

※商品に保証はついておりません、よろしくおねがいします(*-艸・*)

2度着用



冬のプレッピーな装いに欠かせないダッフルコート繊細なSuper’120s原毛のダブルフェイスウール地を贅沢に用いました。



表面はビーバー仕上げで光沢感のあるドレッシーな表情に仕上げました。



ダブルフェイス地を活かした、裏地なしでも暖かく軽やかな着心地です。



ボディと一体型のフードや、大きなパッチポケット、フロントジップなしのトグル使いと、クラシックなデザインで仕上げました。



仕様

・裏地-あり（袖裏のみ）

・フロント-トグル（4個)

・袖口-タブ付き(ボタン2個)

・ポケット-前身頃右1左1、内側右1左1

・ライナー-なし

・その他-フードあり（取り外し不可）、チンストラップあり（6.5cm）



某ファッションサイトに同種のコートが出てましたが、この柄の物はありませんでした。。。



発送時は、スーツ用カバーと共に発送致します！！



他の出品中の物と一緒に購入したい方など、気軽にコメントください(b゜v`*)

できるだけ対応します‼︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ⭐︎

BROOKS

BROTHERS

ウール

ダブルフェイス

ダッフルコート⭐︎