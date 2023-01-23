『パタゴニア メンズ・ダウン・セーター 新品 Sサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 16時 49分に出品され05月03日 16時 49分に終了予定です。即決価格は14,742円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニア メンズ・ダウン・セーター



新品サイズ。



カラー ブラック



ほぼすべてに適した完璧な温かさを提供するのが、軽量ながら防風性も備えたパタゴニア定番のダウン・セーター。シェルはリサイクルされた漁網を使用し海洋プラスチック汚染の削減に貢献する、ネットプラス・ポストコンシューマーリサイクル・ナイロン100％素材のリップストップで、インサレーションはレスポンシブル・ダウン・スタンダード認証済み（Control Unionによる認証880272）の800フィルパワー・ダウン100％。レスポンシブル・ダウン・スタンダード認証済み製品の購入はダウンとフェザーのサプライチェーンにおけるより良い動物福祉実践への要求を明示 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

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