『極上品/DVDドライブ/テレビワーク/WIN11/オフィス/便利なソフト多数【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 17時 52分に出品され03月26日 17時 52分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パソコンのプロが徹底的にメンテナンス・点検を行ったパソコンを販売しています。

限定１台早い者勝ち！即購入OK！



♡☆商品説明☆♡

❤新型OS『Windows11』搭載

大画面１５インチワイド液晶搭載！大人気富士通の洗練されたスタイリッシュな大人のデザインが美しいゴールド色のLifeBookノートパソコン！



❤高性能・爆速 Intel Pentium搭載・驚異のメモリ8Ｇ実装 ・超大容量SSD256G のパソコンをリカバリ（工場出荷状態）済みでこの上なく快速にサクサク動作！



❤テレビに高画質で出力可能なHDMI搭載・カメラ・便利なテンキ付きキーボード•SDカードスロット搭載ではっきり言って性能も見た目も極上レベルで完璧なパソコンです！



❤さらに手の届かない特選便利ソフト多数！

面倒なWindows Update等の初期設定は全て完了！セキュリティも万全。



◆特典◆

①最新のLibreofficeがインストール済み！(互換性が非常に高いので、エクセル、ワード、パワーポイントの編集、作成可能です）

②最新高機能動画編集&高機能画像処理ソフトインストール！

③iTune,LINE/ネットTV見放題等その他便利ソフトも併せて色々インストール！



◆外観状態◆

こちら目立つ様な大きな傷もなく全体的に綺麗で極上品です♪



◆最新OS『Windows11 』搭載！

◆高性能CPU Intel Pentium搭載

◆実装メモリなんと8G/SSD256Gをリカバリー済みでサクサク動作

◆wifi対応、届いたその日からインターネット可能

◆光学のDVDドライブ搭載

◆Youtubeなどの動画をダウンロードしてiphone、スマホで見られるソフトインストール済

◆ハガキや年賀状作成ソフトインストール済み

◆強力なDefenderでセキュリティ対策は万全

◆最強DVD焼ソフトインストール済み！

◆スマホの貯まった写真、動画をPC上にバックアップも取れます

◆HDMI端子搭載でテレビをモニターにできます

◆iPhoneなどにデータ転送可能！

◆SDカードスロットでデジカメで撮った写真なども楽々

◆素人泣かせのWindows Update等の初期設定も完了済み！



◆付属品◆

パソコン本体/ACアダプター/バッテリー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フジツウ