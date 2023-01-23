『極上品/DVDドライブ/テレビワーク/WIN11/オフィス/便利なソフト多数【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 17時 52分に出品され03月26日 17時 52分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フジツウ
【新品SSDで高速処理】NEC ノートPC
¥ 10764
オフィス付/SSD128GB/メモリ4GB/Corei5搭載快適ノートパソコン
¥ 10046
【サクサク動く】ノートパソコン★新品SSD256GBメモリ8GB★DVD★カメラ
¥ 12155
大人気キラキラVAIO/WIN11/2世代Core-i5/ZOOM/ブルーレイ
¥ 11600
大人気ピンク/ノートPC/Corei5/新品SSD/オフィス/Win11/A12
¥ 16728
①TOSHIBA dynabook R634/Li5-4200U 128GB
¥ 8580
新品SSD/爆速4世代Core-i7/ブルーレイ/DVD焼きソフト/薄型/年賀状
¥ 14800
VAIO/ノートパソコン/Corei5/新品SSD/オフィス/Win11/B80
¥ 11900
NEC i7 大画面ノートパソコン メモリ8ギガ オフィスブルーレイ
¥ 12000
ブラックレノボ ノートパソコン 大容量1テラオフィスDVD
¥ 8190
ホワイト色/VAIO/Win11/2世代Core-i5/新品SSD256G/8G
¥ 10450
新Win11搭載★新品爆速SSD256G★大人気★ブルー色SONY★VAIO★
¥ 11650
極上品★2世代Corei5搭載★すぐ使えます★NEC★DVDドライブ★オフィス
¥ 12740
【VAIO】SONY 高性能i7 SSD256GB 16GB ホワイトノートPC
¥ 10400
【富士通】AH53 高速i7 新品SSD1TB 16GB ホワイトノートPC
¥ 14750
【富士通】高年式 Ryzen7 新品SSD512GB 16GB 黒 ノートPC
¥ 16606
【LAVIE】最高性能i7 新品SSD256GB 16GB レッド ノートPC
¥ 12850
超美品✨すぐ使える高性能薄型ノートPC！✨大容量１TB✨ブルーレイ✨カメラ内蔵✨
¥ 10790
落札価格11050円
551 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！