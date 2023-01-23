『【極美品】ルイヴィトン マフラー ストール エシャルプモノグラムクラシック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 22時 06分に出品され05月08日 22時 06分に終了予定です。即決価格は18,040円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトンのエシャルプモノグラムクラシックマフラーです。

カラーは人気のブルーマリーヌです。

レディースの方も着用可能なカラーです。



国内の正規店で購入してから2度着用したのみですので、ほつれや汚れ等無くまだまだ綺麗な状態です。



定価79200円



素材 ウール100%



付属品として箱とテキスタイル(取り扱い説明書)をご一緒に発送いたします。



すり替え防止の為、ご購入後のキャンセルや返品はご遠慮ください。

偽物が数多く出回っておりますが、白タグの付いた国内正規品ですので、気になる方いらっしゃいましたらご検討よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【極美品】ルイヴィトン マフラー ストール エシャルプモノグラムクラシック