『マフラー チェック ストール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 13時 04分に出品され03月15日 13時 04分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Burberry

クラッシックカシミアセーター



参考価格 : ¥66.000



【ブランド】Burberry

【付属品】本品、純正箱、純正紙袋、カード、保存用クリアビニール

【カラー】ネイビー

【サイズ】168 x 30cm

【材質】カシミア100%

【製造】スコットランド製



【その他】

撮影のため一度開封していますが商品自体は新品未使用になります。



わずかな初期傷などが発生している場合がございます。

ご了承ください。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ マフラー

チェック

ストール