『ダーマコレクション フーデットキルティングコート 裏ウールニット 総柄 L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 03時 38分に出品され03月04日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品番号】Z0201



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✿ブランド

DAMA collection

ダーマ コレクション



✿アイテム

フード付き中綿キルティングコート

ロングコート フーディーコート

裏地総柄 ミリタリー カモフラ 迷彩 美シルエット



裏地はウール混のニット素材ですので暖かいです



✿サイズ

11号（L相当）

着丈90

身幅52

肩幅39

袖丈60



平置き実寸（㎝）

着画は対応不可です



✿状態

目立った汚れのないきれいなお品です

※素材の性質上、裏地に多少の毛羽立ちありますが目立たない程度です



✿カラー

渋めダークグリーン 緑



✿素材

タグ参照



✿購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品



✿ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

241101-14336935-8066874 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダーマコレクション

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ダーマコレクション

フーデットキルティングコート

裏ウールニット

総柄

L