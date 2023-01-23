『防犯対策！ワイヤレス インターホン 広角 防塵防水 人体検知 双方通話 家族共有【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 09時 49分に出品され04月18日 09時 49分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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インターホン ワイヤレス 工事不要 充電式 wifi必要 166°広角 2K画素 ip66防塵防水 人体検知自動アラーム アプリ双方向通話 家族共有 動画再生 無料クラウド保存 Alexa対応



ブランド アオス(aosu)

モデル名 V8P1AX11

特徴 HD解像度

屋内/屋外使用 インドア

対応デバイス スマートフォン



3MP高画質がもっと鮮明になります。AI人体レーダー探知により、光点、虫、動物による誤報を排除し、人がチャイムを押した時だけ、リアルタイムで警報情報を配信します。人とドアの間の距離(6メートル内)を正確に検出し、リアルタイムの情報通知をプッシュします。ドアベルの取り外し防止警報、誰かが暴力的にドアベルを取り外した場合、ドアベルから鋭いアラーム音が鳴ります。

AOSUカメラ付きるインターホンは左右166°までの超広角視野、上下100°までの垂直視野で、お望みの視野情報を完璧に取得できます。AOSU人感センサー チャイムはインテリジェント赤外線暗視机能があり、850nmの強化赤外灯を8箇搭載し、夜でも映像が鮮明に見えます。

AOSUワイヤレス インターホン は5200mAhの充電可能なリチウム電池を内蔵している。USB充電は1回で、航続は6ヶ月。このドアホンにはWifi基地が装備されており、Wi-Fi信号距離を延長でき、Wifi基地からは屋外ドアベルまで280mに延長でき、ルーターからWifi基地まで100mに延長できます。

IP66防水レベル、雨、暑さ、雪、その他の悪天候をサポートできます。AOSU玄関チャイムはクラウドストレージサービスとSDカードストレージサービスでサポートでき録画、履歴ビデオ情報のレビューなどにも対応してます。ビデオは家族と共有することができ最大5人が同時に使用できます。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>防犯・セーフティ>>>防犯カメラ 商品の状態: 未使用に近い