『SOI-MeME ロングコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 39分に出品され03月28日 19時 39分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年、バーニーズニューヨークで購入した

「SOI-MeME」というブランドのものです。

とても素敵はカタチでコート、カーディガン

色々な着方ができます。シルエットがとても素敵です。気に入っていますが似たような洋服が増えたため出品します。

1度短時間着用しました。美品だと思います。中古品自宅保管品ですので気になる方はご遠慮下さい。小さく折りたたみ発送させていただきます。





カラー: ネイビー

サイズ: フリーサイズ

肩幅：103 / 身幅：103 / 袖丈：26 / 着丈：95.5

オーバーサイズめです。







着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···秋、冬

ポンチョ

ニットコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バーニーズニューヨーク カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SOI-MeME



ロングコート