『THE NORTH FACE ヒマラヤン 550 ダウン パーカー ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 22時 59分に出品され03月31日 22時 59分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヒマラヤン 550 フィルパワー ダウン パーカー ジャケット



昨年秋頃購入したノースフェイスのフード付きダウンジャケットです。

1シーズン、2週間に1度の頻度で着用していた程度の使用感です。



購入時は¥66,000程でしたので、使用期間と現在の価格値を考慮した上での売値設定になります。



ご購入いただける方の事情をかんがみて値下げ交渉にも応じます。



素材

ダウン80%，フェザー20％

色

グレー



サイズ

S (身幅55 肩幅48 着丈72 袖丈67)※あくまで参考程度



保温、断熱性抜群で寒冷地での使用も申し分ありません！

ぜひ、冬のメインアウターとしてご活用ください。



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ヒマラヤン

550

ダウン

パーカー

ジャケット