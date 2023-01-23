『美品✨THE NORTH FACE Bayhead Cloth ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 04時 01分に出品され04月04日 04時 01分に終了予定です。即決価格は7,887円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドア製品で知られる信頼性の高いブランドです。このジャケットは、耐久性と機能性を兼ね備えています。



【素材の特性】

ポリエステルとナイロンの混合素材により、軽量でありながら防風性と耐水性があります。アウトドア活動に最適です。



【お手入れの簡単さ】

30℃で洗濯可能なため、手入れが簡単で、日常使いにも適しています。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: ダークグレー



X S表記ですがレディースでMからLサイズくらいの着用感です。着用は5.6回程度です。







ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨THE

NORTH

FACE

Bayhead

Cloth

ジャケット