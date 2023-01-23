『HenderScheme エンダースキーマ PaperBag Small【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 17時 24分に出品され03月13日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●定価

¥28,600



●サイズ

S(縦26.5cm 横22.5cm マチ12cm)

※多少の誤差はご了承ください。



●色

グリーン



●素材

レザー



●状態

春夏シーズンに何回か使用しておりました。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ HenderScheme



エンダースキーマ

PaperBag

Small