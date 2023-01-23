『【TATRAS/タトラス】SARMA・サルマ・LTAT22A4794-D【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 25分に出品され03月19日 05時 25分に終了予定です。即決価格は45,390円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TATRAS（タトラス）

サイズは03です。1番人気のサイズとなっております。

着丈86.0

身幅51.0

肩幅41.0

袖丈65.0



確実正規品となっております。



「TATRAS」定番ナイロン素材ミドル丈ダウンコート【SARMA/サルマ】が登場。

今季から少し落ち着いた光沢とソフトな風合いの生地を使用することで、より上品な印象に。

リブでウエストをグッと引き締め、裾口にかけて緩やかに広がりを持たせた立体構造の美しいAラインシルエットで。フード周りにはボリュームのあるファーをあしらい、華やかな印象に。

エレガントな高めの衿と起毛素材のポケットで防寒性も抜群です。

フード・ファーは取り外しが可能で出勤やお出かけなどの場面に合わせて着まわすことができます。



2022年モデルです！新品未使用ですが、他のダウンを買ってしまいましたので出品いたします。





※すり替え防止の為、返品、キャンセルには応じることができませんのでよろしくお願いします。



#ダウン

#タトラス

#TATRAS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【TATRAS/タトラス】SARMA・サルマ・LTAT22A4794-D