『ROUGH AND RUGGED ラフアンドラゲッド【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 10時 38分に出品され03月13日 10時 38分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラフアンドラゲッド

着丈95身幅62



着用回数少なく美品です。

神経質な方はご遠慮ください



【高機能素材】

PRIMALOFTを使用しており、優れた保温性と軽量性を兼ね備えています。寒い季節でも快適に過ごせる一着です。



ROUGH AND RUGGED（ラフアンドラゲッド）のR-51です。

PRODUCT.

NYLON100% のリップストップに米軍開発のPRIMALOFT。

ラフアンドラゲッドオリジナルテキスタイルを裏地に配置したヒョウタンパターンのキルティングを製作。

所謂モッズコートをソースに落とし込んでいます。

フロントセンターに向けて斜めに配置されたビッグポケットや背中に施されたRADIO SILENCE CONCRETE MILITARY の刺繍がありがちなモッズコートとは一線を画すニュースタイルなアウターです。



QUALITY

OUTER・NYLON 100%

INNER・POLYESTER 100%

LINING・NYLON 100%



challenger

チャレンジャー

Captainshelm

Porkchop

Phazer

東京インディアンズ

Tokyoindians

Rats

ラッツ

ポークチョップ

キャプテンズヘルム

Roguh Riders

NEIGHBORHOOD

ネイバーフッド

マシス

MASSES 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラフアンドラゲッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ROUGH

AND

RUGGED

ラフアンドラゲッド