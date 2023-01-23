『【achieve】 00s nike 2way down jacket y2k【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 16時 55分に出品され03月15日 16時 55分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ Description of item



こちらは、都内の古着屋にて約22000円にて購入した1990年-2000年代に掛けて発売された

ナイキのワンポイントロゴの2wayのダウンジャケットになります。





古着屋の方曰く、ほぼ見かけることのない1点物のアイテムらしく、リバーシブルタイプのダウンジャケットは中々見かけることがなく、見つけるようと思っても見つけられない希少性の高いアイテムだと仰っていました。





20年前以上前のものにも関わらず、シルエットが非常によく、design、サイズ感も良いので、使い勝手抜群となります。





出回りもありませんので、完全早い者勝ちとさせて頂きます。





何かありましたらコメントお願い致します♪



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○ Product details

着丈64

身幅54

肩幅51 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【achieve】

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