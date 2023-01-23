『OKURA Pコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 17時 20分に出品され03月04日 17時 20分に終了予定です。即決価格は9,133円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン···無地

季節感···秋、冬



着丈66

身幅43

袖丈61



オクラにて6万ぐらいで購入しましたが、最近着ていないので、出品いたします。



シャツ一枚でも暖かいと思います。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オクラ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ OKURA

Pコート