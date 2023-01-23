『MUTTE original clothes Pillow coat【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 16時 49分に出品され03月28日 16時 49分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年前に買い、3.4回室内で

短時間着たくらいです。

状態はとても綺麗で

人気なコートでsoldとなってます。

薄すぎず厚すぎず羽織りやすく

滑らかな肌触りで心地よいです。

あまり出番がないので

着て頂ける方へお譲りしようと思いました。

4枚目以降が実物になります。

オンラインで購入し送料込みで

49000円ほどでした。

これからの時期に活用できると思います。

質問があればお気軽にしてください！



MUTTE original clothes

サイズは男性向けでカラーはblack。



春や秋の間の季節にさっと羽織れ、シワも目立ちづらい軽量な素材感。

タフでありながらも上品な光沢感が美しく、長年愛用することでその光沢が増していきます。

ほどよいドレープ感は体型を拾わず、そのシルエットはお試しいただいてより良くご体感頂けます。





MT-002

style : Pillow coat

composition : cotton 100%

color : black

size : Free（着丈103cm, 袖丈59cm, 身幅68cm）

※ モデル身長 170cm







カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MUTTE

original

clothes

Pillow

coat