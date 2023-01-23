『超メルカリ市 ロロピアーナ カシミヤ100% ポンチョ 大判 ストール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月05日 17時 30分に出品され05月05日 17時 30分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご観覧いただきありがとうございます^ ^



美品のハイブランド品多数出品してます(^^)

ここからご覧になれますので、見てみてください^ ^

#リーカズ本舗



【ロロピアーナ ポンチョ】の出品です。

大手リユースショップ購入の確実正規品です(^^)



【カラー】

エメラルド

※1枚目のお写真が実物に近いですが、若干の違いはございますのでご理解ください



【condition】

こちら大判サイズにつきに若干の薄ヨゴレや毛羽立ちはありますが、大きなシミやキズなどなく綺麗な状態となります(^^)

ロロピアーナとしては非常に珍しいエメラルドグリーンで、縁はレザーでパイピングされた高級仕立てです^ ^

これからの季節に活躍しますので、この機会にぜひご検討ください(^^)

詳しくはお写真にてご確認ください。



【サイズ】

約126×約156㎝

※多少の誤差はありますので、ご理解ください。



気に入ったアイテムが見つかりましたら

1点ずつの出品ですので是非、お早めにご購入をお願いします！



他にも多数ハイブランドを出品していますので、まとめてご購入の場合は割引致します！

お気軽にご連絡くださいませ(^^)



#ロロピアーナ

#カシミヤ

#ポンチョ

#ストール





カラー···グリーン

季節感···秋



季節感···秋,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ロロピアーナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 超メルカリ市 ロロピアーナ カシミヤ100%

ポンチョ 大判 ストール