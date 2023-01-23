『【限定品】森伊蔵 楽酔喜酒 1998（600ml）【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 08時 12分に出品され03月20日 08時 12分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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森伊蔵の楽酔喜酒です。



森伊蔵酒造が１０年間熟成させた長期熟成酒です。

薩摩切子のような赤いボトルに入っており、重厚な木製化粧箱に収められています。

口当たりが優しく、芋焼酎ならではの独特なイモ臭さがなく、芋焼酎とは思えないほど甘みとまろやかさがあります。



数量限定で生産されているのでレアですが、90年代のものはさらにレアとのことでした。



抽選に当たって購入したものの家でお酒を飲まないため、しまっておりました。



外箱（段ボール）は多少凹みなどありますのでご了承ください。中の木箱や本体は綺麗な状態です。

飲食物になりますので返品はご遠慮くださいませ。



◼︎サイズ

600ml



種類···本格焼酎

種類···芋焼酎



メーカー···森伊蔵



#森伊蔵

#楽酔喜酒

#数量限定

#レア 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>焼酎 商品の状態: 新品、未使用