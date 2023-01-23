『【公式】GOLDEN ブランケット｜ジョングク（JungKook）｜BTS-1【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 35分に出品され03月23日 04時 35分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★完売済み品★

★即購入歓迎★

★即発送★

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★‘JK’ JungKook ジョングク★

★BTS（防弾少年団）★

★Blanket｜ブランケット★

★アルバム GOLDEN公式★

★未使用★

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JungKook ソロアルバム「GOLDEN」オリジナルグッズ

「Blanket」



公式ショップでは完売済み（品切れ）商品です。

未開封、未使用です。

韓国製、アクリルのニットです。



サイズ：約100x75cm

素材：100% Acrylic（アクリル）

数量：1個



※海外からの購入＆保管のため畳シワがあることご理解ください。

※「らくらくメルカリ便」（匿名、追跡あり）で発送予定です。

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ジョングク（‘JK’ JungKook）の初ソロアルバム「GOLDEN」の公式グッズ。



黒とゴールデン（金色）と白で、GOLDEの楽曲名が記載されています。

一見、BTSグッズとわからない、シックでおしゃれなブランケットです。



公式グローバルwevers shopで購入しました。

ひざ掛けとしてや、ストール風にも使えそうです。



どうぞよろしくお願いいたします。



#JK ｜ #Jungkook ｜ #ジョングク ｜ #グク

#BTS ｜ #防弾少年団

#Blanket ｜ #ブランケット ｜ #ひざ掛け

#GOLDEN

#限定 ｜ #完売済み

グループ名...BTS



メンバー名···ジョングク 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用