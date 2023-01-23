『パブリックトウキョウ コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月02日 23時 04分に出品され03月02日 23時 04分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ▫︎パブリックトウキョウ

▫︎サイズ 02

▫︎未使用に近い

▫︎服の系統が変わったため出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パブリックトウキョウ コート