『EMPORIO ARMANI キルティング ダウン ベスト 紺 レザー 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 00時 36分に出品され03月28日 00時 36分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【EMPORIO ARMANI】



商品名：

EMPORIO ARMANI エンポリオ アルマーニ

ダウン ベスト キルティング

ロゴボタン レザー



カラー：ブラック



素材：表面 ポリエステル レザー

中 グースダウン



サイズ表記：44



平置き実寸：肩幅43cm身丈67cm身幅48cm



【状態】

目立った傷や汚れは見受けられずキレイな方だと思います。

状態は画像にてご確認ご判断下さい。





●購入先

ブランドリユース店

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト

その他ネット購入の不要品など



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エンポリオアルマーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EMPORIO

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