『private white vc ventile mac navy【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 17時 19分に出品され03月09日 17時 19分に終了予定です。即決価格は14,960円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名 プライベート ホワイト ベンタイル マック コート



カラー ネイビー



サイズ 4 M〜L



状態 美品



定価130000円



今季モデル



イギリス マンチェスター製



商品詳細



Private White V.C./プライベートホワイトV.C.のベンタイルをつかったステンカラーコート。





イングランド マンチェスターで最高級品質のハンドメイドウエアーを制作しているブランド。



このコートもイギリスの老舗サプライヤーVENTILE（ベンタイル）の高密度コットンや



スイスの高級ジップ riri（リリ）のカッパーカラーのジップを採用するなど贅沢な１着です。



VENTILE（ベンタイル）は高密度のため雨にも強く、汚れにくい生地です。



マッキントッシュなどと同じく縫製箇所は内側でシーリングし防水性を高めています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プライベートホワイトブイシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ private

white

vc

ventile

mac

navy