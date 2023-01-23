『final D8000 Pro Limited Edition【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 52分に出品され03月17日 05時 52分に終了予定です。即決価格は317,604円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品になります。

限定80台生産のD8000 Pro Limited Editionです。



身内での購入希望者が出てくるまでの間メルカリにて出品中ですので、お早めの検討よろしくお願い致します。



当方オーディオコレクターの為、購入後に本体に傷等がないかを確認するために手袋を着用して開封、点検したのちに暗所にて保管しておりました。



現在入手不可に加え状態も完全なものであるため、finalやD8000の音が好きな方に是非検討して頂きたく思います。



発送については公式から届いた状態のダンボールであるため、この上からダンボールに入れて発送します。



また完全新品であるため、購入開封後はノークレームノークレームでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用