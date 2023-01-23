『【10分のみ使用】アイリスオーヤマ IRIS OHYAMA コンパクトクーラー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 19分に出品され03月09日 17時 19分に終了予定です。即決価格は14,650円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※お値下げ中

ICA-0301G

2023年4月発売 最新式コンパクトクーラー

定価:43780円

購入時期2023年8月【10分のみ使用】



祖母の家にと思い購入しましたが、

すぐにエアコン取り付け完了した為

必要なくなってしまいました。

試しに10分使用したのみなので

新品に近い状態です。



好きなところだけ、もっと涼しく。

工事不要なので、コンセントを差すだけで届いたその日から使えます。



料理中のキッチンやお風呂上がりの脱衣所など、

ちょっと暑いな、と感じるシーンに。



運転モードは冷風、除湿、送風の3種類。

内部清浄機能付きで、本体内部を清潔に保ちます。

狭いスペースにも設置しやすいコンパクト設計。

使わないときは省スペースに収納。

キャスター付きで移動もラクラク。

付属の排気ダクトを使って室外へ排熱することで、より涼しさをキープ。

お手入れは簡単。満水ランプが点灯したら、タンクを取り出して排水するだけです。



※段ボールにて保管中



日により即日発送可（匿名配送） 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アイリスオーヤマ