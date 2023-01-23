『traditional weatherwear WAVERLY INR DWN【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 03時 50分に出品され04月27日 03時 50分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Traditional Weatherwear キルティングコート キルティングジャケット

Traditional Weatherwear （トラディショナルウェザーウェア）のキルティングジャケットです。

ダウン90%フェザー10%が充填されており、とても軽くて暖かいです。

着る機会がないため出品いたします。タグ付きの未使用です。また収納袋もついております。





色はブラックで サイズは40です。

肩幅···45cm

身幅···51cm

袖丈···62cm

着丈···70cm



よろしくお願いいたします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: トラディショナルウェザーウェア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ traditional

weatherwear

WAVERLY

INR

DWN