『【大容量‼︎】iPhoneX 本体 Silver 256 GB SIMフリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 16時 06分に出品され04月16日 16時 06分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☘️こんな方にオススメ☘️

✔︎即購入したい方！

✔︎低価格で高品質な商品をお求めの方！

✔︎iPhoneを初めて買う初心者の方！

✔︎スマホ2台目買うか検討されてる方！

✔︎大切な人へのプレゼントを検討されてる方！





✨『たまさん☆彡』のおすすめポイント✨

①受取評価後でも2週間の安心安全保証付き！

②取引件数4500以上、フォロワー2700以上のトップ実績！

③40項目以上の動作確認で安心・安全な商品をお届け！

④最短当日、最長翌日のスピード発送！

⑤ PSE認証取得の高品質バッテリーを使用！防水加工済み！

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⌨商品情報

【商品名】iPhonex

【色】 silver

【キャリア】SIMフリー

【本体容量】256GB

【バッテリー容量】100%(新品)

【IMEI】356740084218974

【ネットワーク利用制限】○

【アクティベーションロック】解除済み



⌛商品状態

《画面》⇨【B】細かい傷があります。フィルムをすればほとんど目立ちません。

《側面》⇨【A】細かい傷がありますが目立つ傷は無く綺麗です。

《背面》⇨【A】細かい傷がありますが目立つ傷は無く綺麗です。



《動作確認》

☆通信接続/カメラ/スピーカー/マイク等、30項目以上の動作確認を実施している安全・良質な商品になります。





♿発送に関して

基本的に、購入頂いてから翌日までの発送を心がけています^ ^

午前中やお昼頃のタイミングでの購入があれば最短当日に発送いたします!





⛔️注意事項

キズなどの状態を全て伝えるよう努力しておりますが、お伝えしきれない細かなところもありますのでご了承下さいm(_ _)m

また、説明欄には無い異常な症状、動作不良などあれば返品対応お受けいたします！いつでもご連絡下さいませ(^^)







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30.26880 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル