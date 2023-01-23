『【大容量‼︎】iPhoneX 本体 Silver 256 GB SIMフリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 16時 06分に出品され04月16日 16時 06分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|アップル
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落札価格14750円
331 入札履歴
終了
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