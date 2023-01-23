『【かー様専用】Nike ACG StormFit mountain jacket【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 16時 52分に出品され04月08日 16時 52分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike ACG Storm Fit mountain 3layer jacket



希少 旧ロゴ NIKE ACG 90s

相場5万ほどの3layer のジャケットです。

フードが無いためこちらの値段でお譲りします。

セカンドレイヤー付きで春はライナーを外して着ることもできるので、季節問わず着ることができます。

こちらはStorm FitとACGの中でも厚手の生地感になっており、防水性、防風性に優れております



ヴィンテージのACGのマウンテンパーカーの中でも人気の1着且つ、定番のブラックカラーで状態も良好、サイズも大きめのLとオススメです。

ドローコードもあり、着丈の調整も可能です。

状態は良好。



着用回数:5回



archiveのacgは本当にお勧めです。



着丈:70

身幅:62



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#中田圭佑

#野村訓市

#モーガン蔵人



素材···ナイロン



カラー···グレー



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキエィシージー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【かー様専用】Nike

ACG

StormFit

mountain

jacket