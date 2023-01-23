『バーバリー ロングコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 44分に出品され03月18日 11時 44分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 15年ほど前に、百貨店で購入して、とても気に入って大事にしまっている間に体型が変わってしまい小さくなったので泣く泣く出品いたします。

使用頻度はかなり少ないので、くたりや使用感はありません。

特にひどい目立った汚れなども見た感じありませんでした。

ずっしりしっかりしたコートです。

当時、定価10万近くしたかと思います。

どなたか大事にきていただける方がいらっしゃいましたら、使っていただきたいです。

中古品ご理解いただきご検討よろしくお願いします。

神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル カラー: グレイ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリー ロングコート