『Dyson ダイソン hot&cool 扇風機 空気清浄機能付 HP01【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 31分に出品され03月30日 05時 31分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧いただきありがとうございます。

安全安心のメルカリ便で発送いたします。



中古品のため、小さな傷や使用感はありますので気にされる方や神経質な方は購入をご遠慮ください。

（写真で状態をよくご確認ください。）



リサイクルショップで購入しましたが別のものを頂いたので出品いたします。



タイプ···羽根なし扇風機

スタイル···タワー



Dyson ダイソン

Hot + Cool ホット＆クール

HP01

空気清浄機付き ファンヒーター

シルバー

直径23cm 高さ約62cm



本体

リモコン（互換品となります。電池は新品を入れてあります。）



通電およびリモコン動作確認済です。

本体は細かなスレや汚れなど多少の使用感はありますが目立った破損などはありません。

簡易清掃済です。



夏、冬、花粉の時期などオールシーズンで

使える便利なモデルです。



フィルターはそのままのお渡しになります。

こちらで使用しておりませんので状態はわかりかねますので、気になる方は新しい物をご用意いただければと思います。



あくまで中古品になりますので、ご了承頂けます方、ご検討ください。ノークレームノーリターンでお願い致します。



マニュアルは下記をご参照ください。

file:///C:/Users/md371/Downloads/HP01_Manual_JN77968.pdf 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイソン