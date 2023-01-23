『パパスPapas メルトンウールトグルボタンハーフコート ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 20時 09分に出品され03月05日 20時 09分に終了予定です。即決価格は11,300円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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尚古着は、年経過により多少のダメージがある事ご理解いただき、比較的その中でも状態の良い物を出品しています。



さまざまな観点から、皆様にご満足頂きたいと言う志で出品しています。今後ともよろしくお願い致します。







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⚫︎商品名

パパス

⚫︎サイズ





⚫︎実寸サイズ 平置き（cm）

着丈→87

肩幅→60

身幅→60

袖丈→63



⚫︎カラー

ブラック

⚫︎素材

毛100

⚫︎状態



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パパスPapas

メルトンウールトグルボタンハーフコート

ブラック