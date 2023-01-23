『【美品】象印 加湿器 長時間加湿タイプ 3.0L ホワイト EE-DC35-WA【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 20時 29分に出品され04月27日 20時 29分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 象印 加湿器 長時間加湿タイプ 3.0L スチーム式 蒸気式 フィルター不要 お手入れ簡単 ホワイト EE-DC35-WA



定価2万弱です。



非常にお手入れが楽だということで評判がいい加湿器です。

実際使い勝手は良好でした。

ほとんど使わなかったので外側は非常に美品です。

多分２週間くらいしか稼働していません。

あまり使うことがなさそうなのでまだ綺麗なうちに売ることにしました。



内側はピカポットを使って洗浄しました。

若干カルキが残っていますが問題なくご使用いただけます。

残りのピカポット3袋もお付けします。



象印マホービン(ZOJIRUSHI)

特徴 転倒湯もれ防止構造

色 ホワイト

容量 3 L

動作モード スチーム式

商品の寸法 27.5奥行き x 24幅 x 32.5高さ cm 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし