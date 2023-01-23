『パナソニック 加湿器 気化式 ~14畳 クリスタルブラウン FE-KXW05-T【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 21時 10分に出品され03月08日 21時 10分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年の11月に購入し、1シーズン(6ヶ月)使用した程度となりますので美品です。

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パナソニック 加湿器 気化式 ナノイー搭載 ~14畳 クリスタルブラウン FE-KXW05-T



ブランド パナソニック(Panasonic)

特徴 タイマー

色 クリスタルブラウン

商品の寸法 18.6奥行き x 37.5幅 x 37.5高さ cm

電源 電源コード式

制御方法 タッチ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック