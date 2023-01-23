『入手困難 バーバリー シャツ グラフィティロゴ アーカイブスカーフプリント XL【新年の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 15時 12分に出品され02月13日 15時 12分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▼商品詳細▼





◇ブランド

BURBERRY

バーバリー





◇アイテム

長袖シャツ ロングスリーブ 近年モデル

グラフィティロゴ アーカイブスカーフプリント

総柄 希少サイズ 入手困難





◇サイズ(平置き実寸)



XLサイズ

肩幅49cm

袖丈66cm

着丈73cm

身幅63cm





*素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

*着画はお断りしております。





◇状態

使用感も少なく状態が良いため、まだまだ快適にお使いいただけます◎



※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

気になる点がございましたら気軽にコメント下さい。





◇カラー

レッド 赤





◇素材

お写真に素材表記タグ掲載





◇付属品

なし





◇その他



■ 購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。



■あくまでも中古品なので、 仕様に影響のない程度の傷汚れ等の使用感がある場合がございますので、ご理解の上でご購入いただきますようよろしくお願いいたします。



■商品はコンパクトに簡易包装にて

1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





M19340113012115000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 入手困難 バーバリー シャツ グラフィティロゴ アーカイブスカーフプリント XL