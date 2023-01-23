『ballestrino カシミアミドルコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 01時 39分に出品され03月29日 01時 39分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリアブランドのミドル丈コート。

表地カシミア100%

裏地ポリエステル100%



着丈は素人採寸で98cm、身長168cmで着用すると丁度膝丈でした。

定価12万ほど。

2シーズン、10回ほどの着用。

在宅勤務になり着る機会がなくなったためどなたかにお譲りします。



#冠婚葬祭 #仕事服



カラー...ブラック



柄・デザイン...無地



フード...フードなし



素材...ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ballestrino

カシミアミドルコート