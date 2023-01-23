『ダイソン 空気清浄機能付リモコン式タワーファン TP03WS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 13時 04分に出品され05月02日 13時 04分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイソン 空気清浄機能付リモコン式タワーファン Dyson Pure Cool Link ホワイト/シルバー TP03WS



この商品は送料が高い為お値引きは出来ません





空気清浄機能付き扇風機



ほどんど使用機会がなく保管しておりました。

動作確認済み。説明書など揃っています。

目立つ傷や汚れはありませんが、中古のためご理解ください。

取扱説明書とリモコンはありますが商品箱はありません。





【商品紹介】

・空気清浄適用床面積：9畳（30分）/ 26畳 （60分）

（8畳を清浄する目安 27分）・ナイトモード・DysonLink アプリ



・ 他の空気清浄機とは違い、PM0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去”。

高い密閉性をもつ360°グラスHEPAフィルターで花粉、バクテリア、

ウイルス3、PM2.5も除去します。



・活性炭を3倍に増やし、トリス緩衝液を浸透させた

活性炭フィルターでVOC（揮発性化合物）やニオイなども除去します。



・ 年間を通して空気を清浄しながらパワフルで涼しい風を届けます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン