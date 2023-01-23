『THE NORTH FACE ヌプシ ダウンジャケット 黒 XXLサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 02分に出品され03月08日 04時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品ご覧いただきありがとうございます。



ノースフェイスヌプシジャケット 黒色の出品になります。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- タイプ: ダウンジャケット

- ロゴ: 刺繍ロゴ

- フード: フード付き

・サイズ XXL



購入先 atmosオンライン



旧サイズより身幅が大きくなってます。

サイズ表を最後の画像に載せておきます。



クリーニング出したあと、クローゼットに保管。クリーニングのタグとハンガー、ホコリつかないようカバーを付けています。商品送る際はこのまま発送させていただきます。



状態は画像にてご判断お願い致します。１シーズンのみの利用。大きな傷みもなく美品かと思います。

取引成立後のキャンセル、返品、返金はご遠慮ください。



ノースフェイス

northface

ヌプシジャケット

NuptseJacket

ダウンジャケット

ストリートファッション

冬物

冬アイテム

定番



カラー...ブラック



素材・柄...ナイロン



モデル名...ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ヌプシ ダウンジャケット

黒



XXLサイズ