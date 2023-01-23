『☆SHARP 加湿空気清浄機 KI-NP100 プラズマクラスターNEXT【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 07分に出品され03月12日 03時 07分に終了予定です。即決価格は19,850円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シャープ
パナソニック Panasonic 空気清浄機 F-VXS90-W ナノイーX
¥ 12740
Panasonic 次亜塩素酸 ジアイーノ 電極ユニット FKA4100014
¥ 9360
levoit CORE 300 WHITE
¥ 7020
【SHARP プラズマクラスター】加湿清浄機 KC-30T7
¥ 9047
加湿空気清浄機 F-VC70XS パナソニック Panasonic
¥ 10920
キララエアー Kirala Air Prato KAH-106
¥ 11500
SHARP空気清浄機
¥ 10700
オゾン発生器 OZONE e-AIR イーエアー EA-810
¥ 9571
新品未開封 Airdog mini ホワイト
¥ 16500
SHARP 加湿空気清浄機 KI-HP100
¥ 12480
BALMUDA THE PURE 空気清浄機 A01A-WH バルミューダ
¥ 10920
j-air 空気清浄機 空間清浄機 イオン・オゾン ジェイエアー
¥ 27508
【jyumimajyumima様専用】空気清浄機 ディズニーデザイン
¥ 9360
【福田様専用】Panasonic 加湿空気清浄機(F-VC70XM-TM)
¥ 7020
ダイソン purecool TP00 空気清浄機能付ファン 2022年製 ブルー
¥ 11700
シャープ 加湿 空気清浄機 プラズマクラスター 7000 空気清浄 23畳
¥ 12999
SHARP IG-A100-B 新品未開封 プラズマクラスターイオン発生機
¥ 9750
ダイソン 空気清浄機 ピュア ホット&クール hp04
¥ 10850
落札価格19850円
128 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！