『☆SHARP 加湿空気清浄機 KI-NP100 プラズマクラスターNEXT【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 07分に出品され03月12日 03時 07分に終了予定です。即決価格は19,850円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャープの加湿空気清浄機「KI-NP100」です。



2021年製になります。

喫煙下、ペット飼育下での使用はございません。

蛍光灯の下で写真を撮った為か黄色が買って見えますが、

日焼け等はございません。

目立った傷や汚れ等ございません。

写真に無いもの付属いたしません。

状態も含めご確認いただければと思います。



☆特徴☆

●乾燥が気になる季節もたっぷり加湿

●AIでかしこく加湿「AI加湿サポート」

●プラズマクラスターNEXT搭載

●より多くのイオンをお部屋の遠くまで届ける、「ワイドスピード循環気流」

●人の不在を検知したらパワフルに空気浄化「効果実感モード」

●3つのフィルターでしっかり脱臭・集じん

●フィルター掃除の手間を省いて集じん性能が持続「自動掃除パワーユニット」

●COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に



☆仕様☆

・空気清浄適用床面積の目安：46畳

・清浄時間：6分 ※8畳

・加湿空気清浄適用床面積の目安：41畳

・清浄時間（加湿空清）：7分 ※8畳

・重量：17kg

・幅：427mm

・奥行き：371mm

・高さ：738mm

・電源コードの長さ：2m

・PM2.5対応：対応



よろしくお願いいたします。



E11-08ST 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ